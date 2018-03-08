منتجة أبلة فاهيتا: لا نعرف مصير البرنامج في الموسم الجديد

كتب- محمد عمارة:

قالت رانيا حجازي، المنتج الفني لبرنامج "أبلة فاهيتا"، إن الموسم الحالي من البرنامج لم ينتهِ بعد.

وأضافت رانيا، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن موسم البرنامج انتهى من حيث التصوير في مسرح راديو في وسط البلد، ولا نعرف إمكانية استمرار البرنامج من عدمه في الموسم الجديد.

وأوضحت: "غير حقيقي إيقاف البرنامج، وما زال يذاع على القناة، فيه حلقات إعادة وفيه حلقات تبث على الهواء".

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، إرسال خطاب إلى قناة Cbc يطالبها فيه بحذف الإيحاءات الجنسية من أي حلقة خاصة ببرنامج "أبلة فاهيتا"، فضلاً عن المطالبة بوضع اسم الممثل الذي يتقمص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ، فيما شدد المجلس على ضرورة حذف كل الإساءات والإيحاءات الجنسية من على صفحة القناة بموقع يوتيوب، والتي تتضمن الحلقات كاملة بما فيها الإساءات.

ولم يتسنَّ لمصراوي بعدُ الحصول على تصريح رسمي من إدارة القناة، بحقيقة إيقاف البرنامج من عدمه.