أولياء أمور طلاب مصريين بإيطاليا: "فوجئنا بتسجيل أبنائنا بنظام العربي وهم لغات" - صورة

كتبت- ياسمين محمد:

فوجئ عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين بدولة إيطاليا "أبناؤنا في الخارج"، بأرقام جلوس أبنائهم بأنهم يدرسون باللغة العربية، في حين أن دراستهم "لغات"، مشيرين إلى أنهم حاولوا التواصل مع وزارة التربية والتعليم دون جدوى.

وقالت فاطمة أحمد ولية أمر أحد الطلاب، إن ابنها مقيد بالصف الثاني الابتدائي بنظام "اللغات"، وفوجئت برقم جلوسه يفيد بأنه مقيد بنظام "العربي"، مشيرة إلى أنها قدمت شكوى في السفارة المصرية، وأكدوا لها أنهم سيتواصلون مع وزارة التربية والتعليم ولم يصلها رد حتى الآن.

وأضافت أحمد، أنها حاولت الاتصال بالمكتب الثقافي المصري دون رد، كما حاولت التواصل مع بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم، وكان الرد: "مش هنقدر نعملكم حاجة، امتحنوا السنة دي بالعربي، والسنة اللي جاية اعملوا معادلة وحولوا لغات".

وتواصل مصراوي مع أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الذي طلب رقمًا للتواصل مع أولياء الأمور، للتحقق من المشكلة، واعدًا ببحثها.