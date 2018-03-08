الأرصاد تحذر من أستمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ على السواحل الشمالية والغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا وأن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.



كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وأن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة وتنشط شرقا مثيرة للرمال والأتربة.



وأشار الخبراء إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 11 24

بلطيم 20 24

مطروح 14 22

السلوم 16 26

سيوة 15 32

بورسعيد 20 27

دمياط 20 25

العريش 18 35

رفح 17 34

الإسماعيلية 21 35

السويس 21 34

رأس سدر 20 33

نخل 15 36

نويبع 23 32

طابا 16 34

كاترين 15 30

الطور 20 33

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 21 30

مرسى علم 21 31

الفيوم 22 36

بنى سويف 18 36

المنيا 18 36

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 20 37

الأقصر 19 37

أسوان 20 38

أبوسمبل 19 37

الوادى الجديد 17 38

شلاتين 24 32

ابو رماد 25 31

راس حدربة 26 30

حلايب 26 30