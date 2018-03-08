اليوم.. إعلان تفاصيل ترميم مخطوطات نادرة للملك فاروق

كتب- محمد لطفي:

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، وحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تسلمها 189 مخطوط من مقتنيات قصر ثقافة شبين الكوم لترميمها.

وتعود ملكية تلك المخطوطات إلى الملك فاروق وقت أن كان وليًا للعهد وأهداها إلى مدينة شبين الكوم قبل تتويجه ملكًا لمصر والسودان، وتضم تلك المخطوطات مصحفا نادرا فى صندوق من الأبنوس.

ويعقد المؤتمر صباح اليوم الخميس، بمكتب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمقر الهيئة بكورنيش النيل- رملة بولاق، يتم خلال المؤتمر الإعلان عن تاريخ المخطوطات وأهميتها وسيتم السماح لإعلاميين بتصوير بعض تلك المخطوطات.