"أوبرا عايدة" تتلألأ في حضن الأهرامات للمرة الأولى.. اليوم

كتب يوسف عفيفي

بعد غياب 25 عامًا.. تنطلق فعاليات عروض أوبرا عايدة بمنطقة أهرامات الجيزة، اليوم الخميس وغدا الجمعة ويستمر الحدث لمدة ثلاث سنوات متتالية تبدأ بعام 2018 بالأهرامات والعامين المقبلين فى معبد حتشبسوت بالأقصر وتنتهي بعام 2020، وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على تنظيم أوبرا عايدة .

وأعلنت الشركة المنظمة لعروض أوبرا عايدة، أن إقامة العروض في حضن الأهرامات يأتي في إطار رسالة حب وسلام إلى العالم أجمع لدعم وتنشيط السياحة المصرية

وقال مصطفى ياسر، رئيس شركة "إس بي تورز" المنظمة للعروض، إن السياحة المصرية تحتاج إلى وضع خطط جديدة لجذب أنظار العالم من جديد، موضحا أن إقامة عروض أوبرا عايدة بالأهرامات تهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة المصرية ووضع حدث مهم على الأجندة السياحية كل عام على أن تقام 2018 في الهرم، وعام ـ 2019 ـ 2020 في الأقصر، وهي الذكرى الـ150 لإنشاء أوبرا عايدة.

وتبلغ مدة عرض حفل أوبرا عايدة 3 ساعات تبدأ فى السابعة مساء ويضم العرض 530 فنانا منهم 8 أجانب إضافة إلى 35 الأوركسترا والباقى من الفنانيين المصريين والمخرج عبد الله سعد من مصر وتضم قائمة الفنانين الذين سوف يتواجدون لاظهار ذلك العمل العظيم كل من قائد الأوركسترا: ديفيد كريشنزى أحد أشهر ملحنين العصر، والرائعة دراجانا راداكوفيك سوف تؤدى دور عايدة، وهي أحد أفضل مغنيين الأوبرا فى العالم: وراداميس: داريو دي فيتري هو من سيقوم بتأدية دور قائد الجيش راداميس.

وسوف تقدم الأوبرا على مسرح بطول 1500 متر مربع مزين بديكورات ملكية لتمثيل الحضارة المصرية القديمة فى خلفيتها أبو الهول وأهرامات الجيزة.

كما سيشهد ذلك المكان التاريخى العظيم تجسيدا لعودة أبو الهول والأهرامات إلى الحياة مرة اخري حيث يقوم الجنود بركوب الخيول حول الموقع بواقعية أخاذة، وسوف يتم تزويد العرض بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة ليتمتع الحضور بتجربة ساحرة فريدة من نوعها.