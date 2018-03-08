"الرجوع للطبيعية والفنادق التقليدية".. أبرز مفاجآت السياح في بورصة برلين

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعرب عدد من خبراء السياحة المشاركين في بورصة برلين الدولية للسياحة، عن تفاؤلهم بالمشاركة المصرية القوية هذا العام، موضحين أن الجناح المصري يشهد إقبالا كبيرا على الجناح المصري في أول يوم للمعرض.

وتنعقد بورصة برلين هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري، وتشارك مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1125 متر مربع، ويضم 100 مشارك من شركات سياحية وفنادق، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومصر للطيران

وقال الخبير السياحي هشام إدريس، أحد المشاركين في البورصة، إن فاعليات معرض برلين بدأت بحضور أكثر من 180 دولة عالمية، منوها إلى أن مصر في العام الماضي كان لها نصيب من ألمانيا بحوالي مليون ومائة ألف سائح ألماني، ونتمنى خلال 2018 أن يكون عشرة أضعاف ذلك العدد من ألمانيا وكل دول العالم.

ويشهد الجناح المصري، إقبالا جيدا في أول يوم للمعرض، حيث هناك 100 شركة سياحية مصرية مشاركة في البورصة بوقة وتنافس 180 دولة على السائح الألماني، ولديهم رغبة قوية في استقبال السياحة الوافدين إلى البلاد ـ بحسب الخبراء ـ .

وذكرت وزيرة السياحة، في تصريحات صحفية، بأن المشاركة في بورصة السياحة العالمية والتي تعد أكبر تجمع سياحي على مستوى العالم تمثل فرصة للتواصل مع شركاء المهنة باعتباره التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية، وعقب الافتتاح عقدت الوزيرة لقاءات منفردة مع كبرى الشركات المنظمة للرحلات السياحة في السوق الألماني وهما "اف تي أي"، و "إي تي أي".

وعقد الخبير السياحي، محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، وأحد المشاركين في المعرض، لقاءات مع الإذاعة الألمانية والتليفزيون الألماني، أوضح فيها أن مصر حصلت على الدولة الأمن في أفريقيا، وأن الأمن في مصر مؤهل وقادر على حماية السياحة ولم يحدث أي شيء يصيب السياحة خلال الفترة الماضية.

ونوه عثمان، إلى أن حجم السياحة الثقافية والترفيهية في مصر قبل ثورة يناير مرتفعة وكانت هناك 260 مركبا يوميا في النيل وكان هناك مجموعة غرف في شرم الشيخ تتعدي 250 ألف غرفة، و200 ألف غرفة في الغردقة، كما ان الغردقة كانت تستقبل 70 طائرة يوميا وشرم الشيخ أيضا كانت تستقبل 70 طائرة يوميا والأقصر كانت تستقبل 70 طائرة في الأسبوع، والاستثمارات المصرية تتمحور في هذا المجال.

وأوضح أن مصر تعود مرة أخرى لصناعة الفنادق التقليدية نظرا لاتجاه السياح في أوربا والغرب بالكامل للرجوع للطبيعة وجاري العمل على إيجاد مجموعة من الفنادق التي تتميز بصداقتها للبيئة وقليلة من التكنولوجيا بهدف إيجاد نوع من الانفصال عن السياحة الصاخبة لحد ما والتي يعود فيها الإنسان للطبيعة مرة أخرى.

وأكد عثمان، أن مشاركة مصر ممتازة وتضيف كثيرا للسياحة كون البورصة تضم العديد من شركات السياحة العالمية، موضحا أنه متفاءل بالحضور المصري والاقبال على الجناح المقام بالبورصة.

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أمس الأربعاء، الجناح المصري في بورصة برلين السياحي، والتي تستمر فعالياتها لمدة 5 أيام، بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا.