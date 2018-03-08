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مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" لدعم السيسي في الحوامدية.. اليوم

02:05 ص الخميس 08 مارس 2018
مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" لدعم السيسي في الحوامدية.. اليوم

المهندس أشرف رشاد

كتبت-مروة شوقي:

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، عصر اليوم الخميس، مؤتمرًا جماهيريا بمركز شباب الحوامدية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي المؤتمر، برعاية النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى دائرة الحوامدية وأبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وأكد حمودة، على مشاركة عدد من نواب الحزب، واعضاء مجلس البرلمان وحضور كثيف لأهالى محافظة الجيزة.

يأتى ذلك فى إطار خطة حزب مستقبل وطن، رئاسة المهندس أشرف رشاد، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وايمانا من الحزب بضرورة المشاركة الشعبية فى الانتخابات.

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