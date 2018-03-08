الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل لدمج الطب الشعبي بالحديث

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كتب- محمد قاسم:

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية، ورشة عمل استمرت 5 أيام تحت عنوان "المستخلصات الطبيعية من الشاي الأخضر واستخداماتها لحماية الخلايا العصبية"، لإدماج الطب الشعبي المصري في الطب الحديث.

وشارك بالورشة فريق عمل من الأساتذة ممثلين لثلاثة اقسام مختلفة بالكلية هي: "العقاقير- الكيمياء الصيدلية - السموم والعلوم الدوائية"، بهدف توضيح كيفية إدماج الطب الشعبى المصرى في الطب الحديث باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وطبقا لطرق قياسية محددة، حيث تناولت شرح كيفية انتاج مستحضرات حيوية من المواد الفعالة بالأعشاب.



وأوضحت الدكتورة نيرمين صلاح المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية، أن عملية تدريب الطلاب المشاركين تمت بإستخدام أحدث الأجهزة ذات التقنيات الدقيقة لفصل المستخلصات الطبيعية كالرنين المغناطيسي النووي بغرض التعرف على التركيب الكيميائي للمواد المفصولة وتحديد درجة نقاوتها.

وأشرفت الدكتورة رجوي منصور ونادية شرف بقسم السموم والعلوم على المرحلة النهائية لورشة العمل باختبار تأثير المواد المستخرجة على فئران التجارب، وشرحا للطلاب أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي.

وصرح الدكتور محمد جاد عميد الكلية، بأن الاختبارات التى تمت أثبتت فوائد المواد المستخلصة من نبات الشاي الأخضر بغناه بالمواد المضادة للاكسدة التي لها دور في الوقاية من موت الخلايا العصبية المرتبطة بالخرف ومرض الزهايمر.

وأضاف أن من أهم فوائد تناول كوب من الشاي الأخضر يومياً الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان، والسكتات الدماغية؛وحماية الخلايا من التلف.و حماية القلب من الإصابة بالجلطات و تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

وأوضح جاد، أن الطلاب المشاركين بورشة العمل أكدوا على أنها الأولى من نوعها التي توضح تكامل العملية البحثية بين الأقسام المختلفة بالكلية من أجل تضافر الجهود لاكتشاف دواء فعال وهو هدف يتماشى مع السياسة الأكاديمية التطبيقية للجامعة التي تسعى لتقديم خريجين ذوي كفاءات علمية مُدربة ومؤهلة للعمل في مصانع تطوير صناعة وإنتاج الأدوية.

يشار إلى أن كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بصدد إطلاق مؤتمر دولى للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية يومى 24و25 من شهر مارس الحالى 2018، يشارك فيه رئيس الإتحاد الدولى للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية كما يشهد المؤتمر مشاركة عدد من الأساتذة المصريين والدوليين بإلقاء المحاضرات وتنظيم ورش عمل.