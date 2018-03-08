محمود كارم: الدعوة لانتخاب الرئيس السيسي تمثل تحيزًا لمصر

الغربية (أ ش أ)

أكد السفير محمود كارم المنسق العام والمتحدث الرسمي لحملة الرئيس السيسي أن الغربية كانت من أوائل المحافظات التي شاركت فى الانتخابات الماضية متمنياً أن تكون النسبة أكبر خلال الانتخابات القادمة .

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الحاشد الذى نظمه ائتلاف دعم مصر بميدان السيد البدوي بطنطا بحضور المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف ودكتور مجدى مرشد امين عام الائتلاف وخالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ومحمد على يوسف الامين العام واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ورجل الاعمال الدكتور أحمد نبيه والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بالائتلاف والدكتور سمير الخولي أمين مساعد الائتلاف واللواء أحمد عبد الوهاب أمين الائتلاف بالغربية .

وأضاف كارم أن الدعوة لإعادة انتخاب الرئيس لا تمثل تحيزاً له بقدر ما هو تحيز لمصر التي حفظها الله وذكرها في كتابه مرات عديدة ونحن ندعم قائد لبى نداء شعبة في ظروف حالكة السواد ومن وراءه المؤسسة العسكرية قد يمكن ان يغرق الوطن الظلاميون وعندما رشح نفسه في المرة الاول لم يكن يجهل حجم التضحيات التي سيقدمها لمصر وكان دوماً صريحاً ومتفانياً تجاه هذا الشعب ويبنى وينمى البلد ويقول ان الفضل للشعب المصري ولا يتحدث عن نفسه فقط مشيراً أن الرئيس السيسي يعد قدوة لأنه دائما سباقا للدفاع عن الوطن والتبرع لصالح مصر كما انه اعتاد العمل منذ الصباح الباكر حتى يوم الجمعة واستطاع ان يحقق هذه الانجازات التي نتحدث عنها بكل فخر .

وأضاف كارم عندما نتحدث عن الانجازات فهي معجزة بلا شك ولو تحدثنا عن سيناء وما تنوي الدولة تقديمه من مساعدات تصل إلى 250 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء والتنمية لا تتحقق الا من خلال الامن والامان وما فعله الجيش والشرطة والقضاء لتطهير سيناء يساهم في ذلك رغم محاولات البعض للتقليل من تلك الإنجازات .

ووجه كارم رسالة للمصريين في الخارج قائلاً يتبقى 9 ايام على التصويت في الخارج وتم استكمال اجراءات عملية التيسير والتسهيل للمصريين للإدلاء بصوتهم للمشاركة بأصواتهم امام 126 سفارة و16 قنصلية في الخارج نريد ان نوجه رساله إليهم أننا نشارك ونقف في الطوابير بالملايين حباً في هذا الوطن .

كما وجه رسالة للشباب للمشاركة بقوة في تلك الانتخابات لتأمين مستقبله ونفس الشيء لكل اب وام لتوجيه ابناءهم للمشاركة والحشد في كافة لجان التصويت مشيراً ان هناك 5 مؤتمرات للشباب تمت تحت رعاية الرئيس بالإضافة للمبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب والتميز في العمل الأهلي والمدني .