مصطفى الفقي: ندرس تأسيس أول مكتبة عربية في جامعة "ليفربول هوب" ببريطانيا

الإسكندرية – محمد البدري :

أهدى الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عددًا من مطبوعات المكتبة إلى جامعة ليفربول هوب، في المملكة المتحدة، على هامش الزيارة التي أجراها للمدينة الإنجليزية ليفربول، ونقلت المكتبة فعالياتها.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم أن "الفقي" وعد بالعمل على تأسيس مكتبة عربية داخل الجامعة، بناء على طلبهم، لافتًا إلى أن الطرفان اتفقا على إقامة عدد من البرامج البحثية المشتركة، وتبادل الزيارات، والأساتذة الجامعيين.

وثمّن الفقي جهود الدكتور جيرالد بيلي، رئيس جامعة ليفربول هوب، المولود في جنوب إفريقيا، والذي كان قريبًا من الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، والقس ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن هناك محاولات تجرى حاليًا لتوطيد العلاقات بين مدينتي الإسكندرية، وليفربول في إطار مشروع توأمة بينهما.