"الجيش": نعالج الشبان المصابين بـ"فيروس c" مجانًا.. ومنحهم تأجيل 3 سنوات

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كتب- عمر مصطفى:

صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على علاج الشبان المتقدمين للتجنيد من فيروس"C" بالمجان، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن مشاركة القوات المسلحة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض الإلتهاب الكبدى الوبائي.

قال اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد وا​لتعبئة، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الشباب المتقدم للتجنيد يخضعون للتحاليل الطبية بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة، وفي حالة إثبات اصابتهم يتم وضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات وتسليمهم "كارت متابعة لعلاج مريض فيروس C"، محدد به المركز التخصص للعلاج من خلال "7" مراكز ملحقة بالمستشفيات العسكرية على مستوى الجمهورية، وذلك مساهمة في علاج شبان التجنيد المصابين بمرض الإلتهاب الكبدى الوبائى على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه مناطق التجنيد والتعبئة بإجراء التحاليل الطبية لجميع الشبان تحت إشراف رئيس المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة أثناء حضورهم للتسجيل والكشف الطبى بالمرحلة التجنيدية، والشبان المصابين يتم تسجيلهم على المنظومة التجنيدية "مصاب فيروس C" وإرسال بياناتهم على الشبكة العسكرية إلى إدارة التجنيد والتعبئة وتسليمهم كارت محدد به توقيت حضورهم إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإجراء التحاليل بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة لتأكيد إصابتهم من عدمه.

وأوضح، أن الشبان الذين تأكد إصابتهم يتم تسليمهم كارت متابعة لعلاج مريض فيروس "C" محدد به المركز التخصصى للعلاج من خلال "7" مراكز ملحقة بالمستشفيات العسكرية على مستوى الجمهورية "مستشفى كفر الشيخ، مستشفى المنصورة، مستشفى بنى سويف، مستشفى الإسماعيلية، مستشفى سوهاج، مستشفى حميات القوات المسلحة، عيادة الزقازيق"، للبدء فى اجراءات العلاج.

وتابع: "تقوم إدارة التجنيد والتعبئة بإرسال بيانات الشبان إلى إدارة الخدمات الطبية من خلال منظومة فيروس "C"، ويتم تحديد المركز التخصصى للعلاج من فيروس "C" للشبان المصابين بالقرب من محل إقامتهم بقدر الإمكان لتخفيف العبء عليهم وعدم تحمل مشاقة السفر للمركز العلاجى المخصص لهم".

وأوضح مدير إدارة التجنيد، أن الشبان المصابين فيروس "C" لا يتم تجنيدهم ويتم وضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات يحصلوا بعدها على شهادة بالإعفاء النهائي (لم يصبه الدور وغير مطلوب للتجنيد نهائياً).