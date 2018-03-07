أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

وزير التنمية المحلية: استجبنا لمطالب مد فترة سداد مستحقات أراضي "وضع اليد"

06:08 م الأربعاء 07 مارس 2018
وزير التنمية المحلية: استجبنا لمطالب مد فترة سداد مستحقات أراضي "وضع اليد"

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد غايات:

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء استجاب للمطالب التي نادت بإمكانية سداد مستحقات الدولة على فترة أكثر من عام كان منصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون ١١٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص باسترداد أراضي الدولة وتوفيق أوضاعها.

وأضاف الجندي في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تعديل البند الثاني من المادة السابعة باللائحة التنفيذية للقانون والتي كانت تلزم واضعي اليد بسداد قيمة الأرض بمقدم ٢٥٪ من قيمة الأرض والباقي تقسيط على عام واحد.

وكشف الجندي أن التعديل ينص على مدة فترة التقسيط ليكون تسديد حق الدولة على ٣ سنوات بدلا من عام واحد بنفس الفائدة وهي ٧٪، ونفس قيمة المقدم.

أبو بكر الجندي التنمية المحلية مجلس الوزراء وضع اليد

الخبر التالى:

"الجيش": نعالج الشبان المصابين بـ"فيروس c" مجانًا.. ومنحهم تأجيل 3 سنوات

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان