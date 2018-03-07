وزير التنمية المحلية: استجبنا لمطالب مد فترة سداد مستحقات أراضي "وضع اليد"

كتب- محمد غايات:

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء استجاب للمطالب التي نادت بإمكانية سداد مستحقات الدولة على فترة أكثر من عام كان منصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون ١١٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص باسترداد أراضي الدولة وتوفيق أوضاعها.

وأضاف الجندي في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تعديل البند الثاني من المادة السابعة باللائحة التنفيذية للقانون والتي كانت تلزم واضعي اليد بسداد قيمة الأرض بمقدم ٢٥٪ من قيمة الأرض والباقي تقسيط على عام واحد.

وكشف الجندي أن التعديل ينص على مدة فترة التقسيط ليكون تسديد حق الدولة على ٣ سنوات بدلا من عام واحد بنفس الفائدة وهي ٧٪، ونفس قيمة المقدم.