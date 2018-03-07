​"الوزراء" يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين ياباني للحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية).

ويهدف المشروع إلى توفير المعدات اللازمة لبدء تشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف بدورها إلى تقديم نموذج جديد لجامعة وطنية تتبع أفضل خبرات اليابان خاصة في التعليم الابتكاري القائم على البحث العلمي من خلال تقديمها لتخصصات جديدة على الجامعات المصرية في العلوم الهندسية والبيئية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع تدعيم سحارة الرهاوى لشركة المقاولون العرب، وذلك لاستيعاب التصرفات المستقبلية لمحطتي أبو رواش وزنين، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بخصوص "برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة" بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 يناير 2018.

ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ أجندة التنمية متوسطة المدى والتى تسعى لبناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالإضافة إلى تفعيل انجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، وإتاحة تمويل لمدة 3 سنوات بمبلغ مليار و500 مليون دولار.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة بالسداد النقدي لمبلغ الوحدة السكنية المخصصة لهم بنظام التمويل العقاري على أن يكون سعر البيع (التكلفة الفعلية النهائية للوحدة السكنية مضافاً إليها نسبة 5 % مصروفات إدارية) بخلاف قيمة الـ5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.

واعتمد "المجلس"، محضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، ووافق على نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الادارية من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.