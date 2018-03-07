الحكومة توافق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية، بعد مفاوضات مع الجانب الروسي حول كل البنود التي تتضمنها هذه الاتفاقية، وسيتم إحالتها لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدًا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى تشمل 5.2 مليون متر مربع شرق بورسعيد متداخلة مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا إلى الاتفاق على جميع النقاط وأن الجانب الروسي طالب بأن تكون الاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية، وإقرار الإطار العام لها بين المطورين المصري والروسي.

وأوضح أن حجم الاستثمار المبدئي للبنية التحتية 190 مليون دولار وحجم الاستثمارات المتوقعة 7 مليارات دولار وتستوعب 35 ألف فرصة عمل.