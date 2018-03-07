الزراعة: مصر لن تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، إن مصر لن تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، بسبب عدم توافر المراعى الطبيعية، ولذا تستورد 60-70% من احتياجاتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان من خلال التوسع في تربية أصناف الأبقار .

وأكدت محرز، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة لم يكن لديها قاعدة بيانات للمزارع والمواشي في مصر، خاصة وأن نسبة 80% من الإنتاج الحيواني لدى صغار المربين.

ولفتت محرز، إلى أن إجراءت ترقيم المواشى بلغت 2.3 مليون رأس بمصر، بالإضافة إلى إعداد خريطة إلكترونية باستخدام GPS لحصر أعداد المزارع وبلغت 28 ألف مزرعة إنتاج دانى، 25 ألف مزرعة إنتاج حيواني.

وأضافت منى محرز، أن إعداد خريطة للمزارع يساهم فى أولا حصر أعدادها وإنتاجها، وثانيا وضع خريطة وبائية لتحصين المواشي المصابة، وحصر المرض بمنطقة محددة ومنع انتشاره، مشيرة إلى هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع محددات لأسواق المواشي تشترط تحصين المواشي والكشف عنها قبل بيعها بالأسواق لمنع انتقال المواشى المصابة لأماكن أخرى.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الوزارة وفرت 267 مليون جنيه قروض لمنع ذبح البتلو، أغلبها ذهبت للمرأة، لافتة إلى أهمية دور المرأة العاملة بجانب دورها في تربية الأبناء.