وزير الكهرباء لمصراوي: خطة لتحديث ١٨٥ وحدة إنتاج كهرباء

كتب - محمد صلاح:

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن هناك خطة لتحديث ١٨٥ وحدة إنتاج كهرباء بمختلف الشركات التابعة للشركة القابضة الكهرباء مصر، موضحًا قأن الوزارة اتخذت العديد من إجراءات رفع كفاءة المحطات من خلال التعقاد مع أحد الشركات الإماراتية atd لزيادة كفاءة المحطات المصرية بما سيوفر كميات كبيرة من الوقود المستهلك بعمليات التوليد، خاصة وأن 65% من قيمة توليد الكهرباء تتعلق بشراء الغاز والوقود اللازم لإتمام عمليات التوليد.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحاته لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من توقيع عقود إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين في السويس خلال يونيو المقبل، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والثانية عالميًا من حيث قدرة التوليد والتي ستبلغ ٢٤٠٠ ميجاوات وتعمل دون وقود.​