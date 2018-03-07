العليا للحج: اتصالات مكثفة مع شركة تسهيل لحل أزمة المعتمرين المصريين

كتب - يوسف عفيفي:

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة تجري اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع شركة تسهيل لحل أزمة المعتمرين المصريين على مستوى المحافظات وبحث إيجاد حلول جادة تخدم المعتمرين الراغبين في أداء العمرة هذا العام.

وقال شيحة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ناقشت الثلاثاء أزمة البصمة الإلكترونية "الوجه والعين والأصابع" للمعتمرين، منوهًا إلى أن شركة تسهيل تطالب بشيئ من التنظيم في دخول الأعداد لمقرات مكاتبها وعدم التكدس أمام مكاتبها حتى يتسنى لها الانتهاء من أخذ البصمة من المعتمرين الأقرب للذهاب للعمرة.

ونوه عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى ضرورة التنسيق والتنظيم بين المعتمرين وغرفة شركات السياحة وتقديم الشكاوى للشركة التابع لها المعتمر ولجنة غرفة شركات السياحة.​