أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

السيسي يطمئن هاتفياً على صحة "أبو مازن".. ويبحثان المستجدات في فلسطين

10:20 م الثلاثاء 06 مارس 2018
السيسي يطمئن هاتفياً على صحة "أبو مازن".. ويبحثان المستجدات في فلسطين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمئن على صحة الرئيس محمود عباس، متمنياً له موفور الصحة والعافية.

كما استعرض السيسي مع الرئيس الفلسطيني المستجدات على الساحة الفلسطينية، وكذا التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيسين.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيراً الي ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

واتفق الرئيسان علي مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا العربية والإقليمية بشكل دوري.

 

السيسي محمود عباس فلسطين

الخبر التالى:

"قوى عاملة البرلمان" توصي بإعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان