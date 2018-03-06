السيسي يطمئن هاتفياً على صحة "أبو مازن".. ويبحثان المستجدات في فلسطين

القاهرة - مصراوي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمئن على صحة الرئيس محمود عباس، متمنياً له موفور الصحة والعافية.

كما استعرض السيسي مع الرئيس الفلسطيني المستجدات على الساحة الفلسطينية، وكذا التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيسين.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيراً الي ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

واتفق الرئيسان علي مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا العربية والإقليمية بشكل دوري.