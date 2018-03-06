وكيل "إعلام النواب" يطالب بغلق استديوهات "بي بي سي" في مصر

كتبت-مروة شوقي:

طالب النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بغلق استديوهات قناة "بي بي سي" في مصر، قائلًا إن الدولة المصرية لديها عقوبات واشتراطات، تجاه كل من يسىء لها.

وأشار عوارة، في تصريح لمصراوي، إلى أن قضية "بي بي سي" تخص الأمن القومي، موضحا أن لقاء ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مع مديرة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في مصر صفاء فيصل، لن يضيف جديدا، معتبرا القناة في حالة خصومة مع مصر، وهي من اختارت ذلك عندما تناولت محتوى إعلامي يضر بمصلحة الدولة والشعب المصري.

واشترط وكيل إعلام النواب، بضرورة اعتراف هيئة الإذاعة البريطانية، بخطأها تجاه مصر، ليعود الأمر لمصر في قبول الاعتذار من عدمه، ومطالبتهم بعدم تكرار الإساءة في محتواهم مستقبلاً، ومراجعة سياستهم التحريرية تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

واستطرد:" يجب مراعاة عدم استضافة ضيوف يسيئون للدولة المصرية بشكل أو بآخر، بدعوى أنهم يمثلون الأصوات المعارضة للدولة المصرية، كونه منطق مستفز للشعب المصري".

وقالت صفاء فيصل، مديرة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقاهرة، إنها التقت اليوم الثلاثاء، بضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات؛ للتحاور بشأن عدة قضايا تخص العمل الإعلامي الذي تضطلع به هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة في المرحلة المقبلة.

وأكد "رشوان" لمديرة مكتب بي بي سي خلال اللقاء أن حرية التناول الإعلامي لفرق عمل بي بي سي في القاهرة مكفولة.

وأعلنت فيصل تسلمها شكوى الحكومة المصرية من محتوى تحريري أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الانجليزية قبل عدة أيام. ​

وأكدت فيصل خلال لقاء رشوان أن بي بي سي تنظر بمنتهى الجدية، في جميع النقاط الواردة فى الشكوى، وأن هذه النقاط محل بحث وتدقيق وسيتم الرد عليها فى أقرب فرصة.