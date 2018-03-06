"تراخيص الأعلى للإعلام" توافق على التجديد لـ 5 شركات مالكة لفضائيات

القاهرة - أ ش أ:

وافقت لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس، على مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية بشأن العديد من النقاط، منها تجديد الترخيص لـخمس شركات مالكة لقنوات فضائية .

كما وافقت اللجنة على تعديل أسماء وإضافة قنوات جديدة لكل من «أوسكار دراما» ليصبح اسمها «mc cinema» على أن تكون متخصصة في عرض المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية، وكذلك الموافقة لشركة «المستقبل» للقنوات الفضائية والإذاعية على إطلاق قناة «سفرة خليجية» وقناة متخصصة في الطهي موجهة للوطن العربي، كما وافقت اللجنة على تغيير اسم قناة «tasty food» المملوكة لشركة «الضياء» للإنتاج الإعلامي لتصبح قناة «العاصمة 2»، كما وافقت اللجنة على إطلاق قناة «بانوراما أكشن» والمملوكة لشركة «بانوراما» للإنتاج الإعلامي.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها مع أعضاء هيئة الاستثمار على طلب شركة «إيجيبت ميديا» للإنتاج الإعلامي للعمل بنظام المناطق الحرة.

ومن المقرر أن تعرض قرارات اللجنة على الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ اللازم بشأنها.