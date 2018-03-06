السويدي عن لقاء "بن سلمان": ناقشنا أطر التعاون بين البرلمان المصري والسعودية

كتبت-مروة شوقي:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه بحث عددًا من الملفات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مقدمتها سبل التعاون بين البرلمان المصري والسعودية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زعيم الأغلبية، في بيان اليوم، أنه تم عرض آلية عمل البرلمان المصري خلال اللقاء، وأبرز التشريعات والقوانين التي تم إصدارها، إضافة إلى دور ائتلاف دعم مصر داخل المجتمع، وما يقدمه من برامج تنموية لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التقى ولي العهد السعودي، بمقر إقامته بأحد فنادق القاهرة برفقة السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب.