"سياحة النواب" توصي بوضع نشاط البالون الطائر تحت إشراف "الطيران"

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، بضرورة وضع نشاط البالون الطائر "المنطاد"، تحت إشراف وزارة الطيران المدني بشكل كامل، وعدم ترك الأمر للشركات العاملة في النشاط السياحي.

وقالت سحر طلعت مصطفى -خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تكرار حوادث رحلات البالون الطائر، وذلك بحضور محافظ الأقصر محمد بدر- إن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود للنهوض بقطاع السياحة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تنعكس سلبا على قطاع السياحة .

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة تطبيق معايير السلامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الاحترازية، وعدم التهاون مع أي شركة سياحية تخل بعملية السلامة، مع ضرورة وجود أكاديمية أو معهد لتدريب قائدي المنطاد.

من جهته، قال محافظ الأقصر محمد بدر إنه لا يتم السماح بإطلاق أي من رحلات المنطاد إلا بعد التأكد من أوضاع الطقس عبر هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف بدر أن صناعة السياحة "حساسة"، مشيرا إلى أهمية الالتزام بجميع الإجراءات، واستيفاء الشروط قبل الإقلاع بالبالون الطائر.