مصدران: الرقابة الإدارية تُلقي القبض على وكيل "صحة الإسكندرية"

القاهرة - مصراوي:

قال مصدران، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدي حجازي، مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يذكر المصدران سبب إلقاء القبض عليه حتى الآن، فيما يخضع حالياً للتحقيق.

كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، أحال "حجازي" للنيابة الإدارية للتحقيق فيما نُسب إليه من مخالفات بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير أواخر الشهر الماضي.