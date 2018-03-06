مصادر: صاحب محاولة اقتحام كابينة طائرة مسقط أصيب بحالة "هياج"

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن الراكب الذي حاول الدخول لكابينة طائرة مصر للطيران القادمة من مسقط، كان متواجدا بدولة عمان منذ أسبوع.

وأوضحت المصادر أنه تبيّن أن الراكب يتناول أدوية علاجية مهدئة، وتسبب عدم تناوله الأدوية يوم السفر لحدوث حالة هياج حادة له.

كان مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، صرح أن رحلة الشركة رقم MS931 القادمة من مسقط ، طراز البوينج ٧٣٧/٨٠٠، وكان على متنها 78 راكبا، وصلت مطار القاهرة في تمام 11 صباحا، بتأخر حوالي 4 ساعات عن موعدها المحدد.

وأشار المصدر إلى أن راكبا مشاغبا تواجد في الطائرة ، تسبب في عودة الطائرة إلى مطار مسقط مرة أخرى بعد إقلاعها ، وتم تسليمه إلى السلطات العمانية بمطار مسقط الدولي .