عضو اللجنة العليا: إعلان ضوابط الحج قريبا لبدء الموسم مبكرا

كتب- يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الضوابط المنظمة للحج في الموسم الجديد، من أجل الانتهاء منها وإعلانها قريبا، حتى يتسنى للشركات الحصول على الوقت الكافي للانتهاء من كل الإجراءات اللازمة وتسويق برامجها وبدأ الموسم مبكرا.

وتعكف اللجنة العليا للحج والعمرة، على الانتهاء من الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج في الموسم الجديد حتى تتمكن الشركات من الإعلان عن برامجها وتسويقها للمواطنين.

وأوضح شيحة في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة ستواصل الاجتماع حتى يوم الخميس المقبل، لاستكمال مناقشة كل البنود المتعلقة بالحج، وعرضها أول الأسبوع المقبل على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فور عودتها من برلين لاعتمادها والإعلان عنها فورا.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك إضافات جديدة سيتم وضعها في الضوابط الجديدة لصالح المواطن والشركات ونتطلع إلى الانتهاء منها يوم الخميس المقبل.

وكانت غرفة شركات السياحة، أوصت بضرورة فتح باب تسجيل أسماء الحجاج على الموقع الإلكتروني اعتبارا من أول شهر رجب المقبل وحتى 25 من شهر شعبان على أن يتم إجراء القرعة فى 29 شعبان، لتفادي سلبيات الموسم الماضي.

ويتوقع أصحاب شركات سياحة، ارتفاع أسعار الحج السياحي بنسبة 20% خلال هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة السياحة ضوابط الحج في شهر رجب المقبل- منتصف الشهر الجاري-، لتفادي أزمة التأخير الذي حدثت الموسم الماضي، ولتتمكن من حجز السكن وباقي الترتيبات عبر المسار الإلكتروني، الذي تطبقه المملكة.

جدير بالذكر أن أسعار البرامج ارتفعت العام الماضي نظراً لزيادة سعر صرف العملات الأجنبية، وتراوحت أسعار مستوي 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم بدأ من 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، والمستوى الاقتصادي (طيران) بدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه، والمستوى البري بدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه، علما بأن كافة هذه الأسعار بدون سعر تذكرة الطيران.