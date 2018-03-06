أبناء المصريين بكندا في زيارة لمجمع أديان مصر القديمة - صور

كتبت- عايدة رضوان:

نظَّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، ضمن فعاليات تنظمها لوفد شبابي من أبناء المصريين بكندا؛ لربط الشباب بالحضارة والثقافة المصرية، ضمن المشاركة في ملتقى شباب المصريين بالخارج لأبناء الجيلين الثاني والثالث.‏

تضمنت الزيارة، حسب بيان اليوم الثلاثاء، جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة التي شرفت بتواجد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والسيدة العذراء خلال رحلتهما في مصر، والمعبد اليهودي، وكذلك الكنيسة المعلقة.

وشهدت الزيارة شرحًا وافٍ من قبل سالي عبدالمنعم مفتشة آثار بمنطقة مصر القديمة، تضمن تاريخ هذه الأماكن ورمزية بناياتها والنقوش الخاص بها، والعلاقة الوطيدة والمشتركة بين الديانات السماوية الثلاث.

من ناحيتهم، أعرب الوفد الشبابي عن سعادته ‏وانبهاره بالفنون المصرية، وعظمة معالم مصر التي تجسد الحضارات المتعاقبة التي نشأت على أرض المحروسة، وخصوصا ما تعكسه المنطقة من معالم الحضارة الإسلامية والقبطية واليهودية، وفنونها.

وتعد منطقة مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، مكانا يجمع الأديان السماوية الثلاثة الأسلام والمسيحية واليهودية ، و يضم مجمع الأديان جامع عمرو بن العاص وهو أول مسجد بنى في مصر وأفريقيا ورابع مسجد بني في الإسلام بعد مساجد المدينة المنورة والبصرة والكوفة، بجواره توجد مجموعة من الكنائس والأديرة التي شرفت بتواجد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والسيدة العذراء خلال رحلتهما في مصر، وبجانب هذا وذاك نجد المعبد اليهودي.