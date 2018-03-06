السيسي وبن سلمان يغادران الجامع الأزهر بعد افتتاحه

كتب - محمود مصطفى:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الجامع الأزهر، بعد افتتاحه.

واستمع السيسي وبن سلمان، لأعمال تطوير المسجد من الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي قال إن عملية ترميم الجامع الأزهر استغرقت ثلاث سنوات.

فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، لتحمله نفقات ترميم الجامع الأزهر.