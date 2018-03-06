أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

السيسي وبن سلمان يغادران الجامع الأزهر بعد افتتاحه

05:22 م الثلاثاء 06 مارس 2018
السيسي وبن سلمان يغادران الجامع الأزهر بعد افتتاحه

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان

كتب - محمود مصطفى:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الجامع الأزهر، بعد افتتاحه.

واستمع السيسي وبن سلمان، لأعمال تطوير المسجد من الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي قال إن عملية ترميم الجامع الأزهر استغرقت ثلاث سنوات.

فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، لتحمله نفقات ترميم الجامع الأزهر.

السيسي محمد بن سلمان الجامع الأزهر

الخبر التالى:

أبناء المصريين بكندا في زيارة لمجمع أديان مصر القديمة - صور

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان