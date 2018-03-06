لطلاب الثانوية العامة.. 10 نصائح مفيدة قبل الامتحانات

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/ 2018، والتي تنطلق في 3 يونيو وتنتهي 1 يوليو المقبل.

واعتمد الوزير الجدول بعد استطلاع آراء الطلاب حول مقترح أعدته وزارة التربية والتعليم منتصف فبراير الماضي، وناقشه الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحانات مع المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب، للوصول للشكل النهائي.

ووفقًا للجدول النهائي، فإن هناك فترات تتراوح بين يومين ونصف وثلاثة أيام ونصف، بين معظم المواد، وتصل إلى 4 أيام ونصف قبل مادة الأحياء بالنسبة لشعبة العلوم، والتاريخ بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

وقال طارق نورالدين، الخبير التعليمي والمعاون الأسبق لوزير التربية والتعليم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن جدول امتحانات الثانوية العامة مناسب ووضِع بشكل صحيح بعد استطلاع الرأي العام، وهو مجهود يشكر عليه قيادات وزارة التربية والتعليم.

ووجه نورالدين عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، للاستغلال الأمثل للفترة المتبقية من الآن وحتى بدء الامتحانات، تضمنت:

1- يجب إعداد مكان هادئ ومحبب إليك للمذاكرة.

2- التركيز على مذاكرة المواد بشكل تفصيلي خلال الأشهر الثلاثة المتبقية: مارس، أبريل، ومايو.

3- المذاكراة بشكل يومي بشرط ألا يزيد عدد ساعات المذاكرة عن 6 ساعات.

4- ممارسة الحياة بشكل طبيعي، مع الابتعاد عن مثيرات القلق.

5- مشاهدة التلفاز والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مع الابتعاد عن أخبار تسريب الامتحانات والغش.

6- الحرص على الانتهاء من مذاكرة كل المواد قبل بدء الامتحانات.

7- بعد انتهاء الامتحان لا تذاكر المادة التالية مباشرة، أرح ذهنك حتى اليوم التالي.

8- استغل اليومين أو الثلاثة قبل الامتحان في مراجعة العناوين العريضة للمناهج ولا تدخل في التفاصيل.

9- لا تزد عدد ساعات مذاكرتك عن 6 ساعات حتى قبل الامتحانات.

10- اهتم بصحتك من خلال التغذية السليمة واستعن بالله واجتهد.