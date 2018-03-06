حملة السيسي تستقبل سفراء أمريكا اللاتينية لدى مصر

كتبت-مروة شوقي:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي، سفراء أمريكا اللاتينية لدى مصر.

واستقبل السفير الدكتور محمود كارم، منسق عام الحملة الرسمية، السفراء الذي كان في مقدمتهم "اوريانو كاسترو سفير دولة كوبا وعميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية، وألفونسو ميندوزا سفير دولة كولومبيا، ادواردو فاريلا سفير دولة الأرجنتين، خوسيه أوكتابيو سفير دولة المكسيك، روي باشيكو امارال سفير دولة البرازيل، توماس أنطونيو سفير دولة بنما، فرناندو سالكيت سفير دولة تشيلي".

واستعرض كارم، خلال اللقاء مراحل استيفاء شروط الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، مؤكدًا على التزام الحملة التام بالقانون والدستور.

وأجاب المنسق العام، على تساؤلات السفراء، وكيفية التواصل مع الداعمين للحملة من خلال الحملات الشعبية، ودور المراقبين المحليين في المتابعة وتدريبهم للقيام بهذه المهمة.

وأوضح سفير البرازيل، أن قوانين بلاده التي تفرض غرامات على الناخب الذي لا يصوت، وذكر سفير كولومبيا أن ما تتعرض له العملية الانتخابية في مصر من استهداف وتربص يتكرر في بلاده كولومبيا، من جهات أجنبية معروفة تهدف إلى عرقلة الانتخابات.

وشكر عميد السلك الدبلوماسي اللاتيني والأمريكي الجنوبي الحملة لحسن الاستقبال والمعلومات المفيدة، موضحًا أنهم سيتلقون كسفارات بطاقات متابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي نهاية اللقاء، عبر كل السفراء عن دعم بلادهم لمصر في حربها ضد الإرهاب، متمنين لمصر الازدهار والتقدم.​