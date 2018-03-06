"الحاج علي" يفتتح معرض دمنهور الثالث للكتاب - صور

كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء مجدي عناني، سكرتير عام محافظة البحيرة، نيابة عن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، معرض دمنهور الثالث للكتاب، اليوم الثلاثاء، والذي تقيمه هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة، وحضر الافتتاح السفير رضا الطيفى والفنان محمود الجندي وعدد من أدباء البحيرة، ويشارك بالمعرض 42 ناشرًا منها قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة.

وعبّر "علي"، عن سعادته بتكرار معرض الكتاب للمرة الثالثة وهو ما يعتبره تأكيدًا على اهتمام جمهور البحيرة بحضور معرض دمنهور، وكل عام يكون هناك دعم من المحافظة وجهات وزارة الثقافة وكل هذا بالفعل يوحي بوجود الثقافة والفن والجمال وهذا ينفي أي شيء قبيح أو أي عنف، لذلك فإن الهوية هي هدفنا منذ البداية.

وتبادل رئيس هيئة الكتاب وسكرتير عام محافظة البحيرة، التكريم، فتسلم هيثم الحاج درع المحافظة، كما أهدى درع هيئة الكتاب إلى سكرتير عام المحافظة.

ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث الإصدارات في النشر العام ومختلف السلاسل بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة.

ويصاحب المعرض نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يبدأ بلقاء مفتوح مع مثقفي البحيرة بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، كما يضم ندوة لمناقشة كتاب "مدينة الحوائط اللانهائي"، للكاتب والناقد طارق إمام،، ويناقشه الشاعر أحمد الشافعي، والروائي محمد عبدالنبي، ويدير اللقاء الشاعر عمرو الشيخ، وذلك في الرابعة عصرًا، فيما يُعرض في الخامسة عصرًا عرض لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.