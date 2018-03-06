السيسي يشكر بن سلمان على تطوير الأزهر.. وولي العهد: "سعداء بالمشاركة"

كتب – محمود مصطفى:

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، للتكفل بترميم الجامع الأزهر.

وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال افتتاح السيسي وبن سلمان الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. ونتوجه بخالص الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز لتكفله بتطوير وتأهيل المسجد، متابعا: "الشركات العاملة كانت أسرع من تفكيرنا".

ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، "إننا سعداء بالمشاركة وأن تؤدي الشركات السعودية دورها في مصر العزيزة الغالية".