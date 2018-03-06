برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أكوام القمامة في المحلة

كتبت- هند الشامي:

طالب النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، وزير التنمية المحلية، بإنقاذ 500 ألف مواطن من أهالي المحلة من الإصابة بالأمراض الوبائية نتيجة توقف مصنع المخلفات الصلبة بالمدينة.

وتقدم النائب بطلب إحاطة، حول الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها محافظة الغربية من أجل رفع تراكمات القمامة وتوفيق الأوضاع البيئية لمصنع المخلفات بالمحلة خلال المدة الزمنية المحددة، حتى 28 فبراير الماضي؛ تنفيذا لتوصيات لجنة الطاقة والبيئة.

وقال خليفة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، إن محافظة الغربية لم تنفذ توصيات اللجنة، فيما عدا إزالة بعض التراكمات البسيطة، مؤكدًا أن أكوام القمامة بلغت 60 طنًا في المصنع منذ 3 أشهر وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.

وقال خليفة، إن الشركة المتعاقدة مع المحافظة تتقاعس عن عملها ولم تسدد مستحقات المحافظة منذ 8 أشهر بواقع 48 ألف جنيه شهريا.