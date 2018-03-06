برلماني: زيارة "بن سلمان" الحدث الأهم على صعيد العلاقات بين البلدين

كتب- أحمد علي:

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمصر تعتبر الحدث الأكثر أهمية على مدار العلاقات "المصرية - السعودية".

وأضاف أنها تأكيد على عمق التعاون بين الدولتين، ووصولها إلى آفاق واسعة من التنسيق والتفاهم.

مشيرًا في بيان له أمس الاثنين، إلى أن هناك مشاريع اقتصادية كبرى واتفاقيات ضخمة، جرى إنجازها خلال الزيارة واستوقفت الملايين عبر أرجاء العالم.​