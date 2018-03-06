محمد هنيدي: "تغريدة" سبب تفكيري بـ"صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"- صور

أبو العينين: السيسي يمتلك رؤية غير تقليدية.. والشعب لن يخضع مجددًا

كتب- محمد قاسم وشيماء مبارك:

تصوير- نادر نبيل

أبدى النجم الكوميدي محمد هنيدي، سعادته بالحضور إلى جامعة القاهرة، الاثنين، والمشاركة في منتدى التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أبناء كلية الحقوق.

وأكد هنيدي، أن التغريدة التي وُجهت إليه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ فترة​: "كام تويتة وتعمل الجزء التاني؟"، ووصل عدد المشاركين في التعليق عليها 400 ألف شخص، أساس تشجيعه وحماسه للتفكير الجاد في عمل الجزء الثاني من فيلم "صعيدي بالجامعة الأمريكية".

وأطلق هنيدي هشتاج "ask me" للرد على جميع الأسئلة، لافتًا إلى أنه سيعمل جاهداً على الرد والتفاعل مع جمهوره.