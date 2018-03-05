وزيرة الثقافة تلتقي أمين عام مؤسسة "مسك الخيرية"- صور

أبو العينين: السيسي يمتلك رؤية غير تقليدية.. والشعب لن يخضع مجددًا

كتب- محمد لطفي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بدر محمد عبد العزيز بن عساكر الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان المعروفة باسم "مسك الخيرية"، وبحثا الطرفان سُبل دعم التعاون والتواصل الثقافي بينهما ووضع بروتوكولات ومبادرات مشتركة تفيد المجتمعين المصري والسعودي في مجالات الثقافة والفن.

وأشاد بن عساكر بقوة مصر الناعمة وريادتها متمثلة في ثقافتها وفنونها، وأبدى استعداده لدعم بعض المشروعات الفنية في مجالات الفن التشكيلي ومن أهمها بينالي القاهرة الدولي للفنونالذي توقف منذ 7 سنوات بعد دورته الـ 12 عام 2011 و وصفه بأنه أحد أهم ملتقيات الفنانين التشكيليين على مستوى العالم.

من جانبها، أشادت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالنهضة والنقلة الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة حاليا والتطور النوعي والكمي في الأنشطة.

وأبدت عبدالدايم، استعدادها للتعاون المشترك بين الوزارة بمختلف قطاعاتها ومؤسسة "مسك"، ووجهت إليهم الدعوة لزيارة قصر الفنون ومتحف الفن الحديث ودار الأوبرا المصرية.