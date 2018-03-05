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السفير السوداني يصل القاهرة بعد شهرين من استدعائه بالخرطوم

11:47 م الإثنين 05 مارس 2018
السفير السوداني يصل القاهرة بعد شهرين من استدعائه بالخرطوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة، قادمًا من الخرطوم على الطائرة المصرية، لممارسة مهام عمله.

وكانت الخرطوم استدعت سفيرها بالقاهرة في 4 يناير الماضي، دون توضيح سبب الاستدعاء، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر، أن الوزارة قررت استدعاء سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور، وقد عاد الي القاهرة لممارسة عمله.

مطار القاهرة الدولي الخرطوم عبد المحمود عبد الحليم

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