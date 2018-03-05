تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الثقافة

كتب- محمد لطفي:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر بوزارة الثقافة، وتكون بإشراف مباشر من الوزير، وتشمل مجموعة من الأعضاء يصل عددهم إلى ١٣ عضوًا من قطاعات الوزارة المختلفة.

وتتمثل مهمة اللجنة في: العمل على إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة تتبعه غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع متصلة بهيئات وقطاعات الوزارة، وتنظيم جهود وموارد الوزارة في المتابعة المستمرة للأنشطة والفعاليات التي يتم إقامتها وسبل مواجهة الحالات الطارئة والأزمات لتحقيق غاياتها وفق أفضل الممارسات والتطبيقات المعمول بها في مجال الدفاع المدني وحماية المنشآت.

وتعمل اللجنة على تفعيل الاتصال والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالوزارة وسرعة تبادل المعلومات الدقيقة في وقت مناسب في حالة الأزمات والطوارئ من أجل تكوين رؤية كاملة لاتخاذ القرار، إضافة إلى تفعيل التعامل الإعلامي المهني مع الأزمات والطوارئ والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح الحقيقة حول تلك الأزمة.

هذا فضلًا عن تنسيق الجهود الخاصة بالحد من مخاطر الأزمات والطوارئ عن طريق التقدير المستمر والتحليل المسبق من أجل اتخاذ إجراءات استباقية، وتعزز قدرة الجهة على مواجهتها والعمل على الحد من المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك، إضافة إلى تطبيق منهج شامل ومتكامل، من شأنه تعزيز القدرات للتعامل مع الأزمات والطوارئ والتعافي منها.

كما تهدف اللجنة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية العاملة في مجال إدارة الأزمات والعمل على وضع نظام تدريبي محترف، وتطبيق استراتيجية شاملة للتدريب والتأهيل والمعدات لرفع درجة الاستعداد العالية للعناصر المعنية بالتعامل مع الأزمات، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغيره من الوزارات والجهات المسؤولة للاستجابة للطوارئ.

وتسعى الحملة لوضع نظام ومعايير موحدة للتعامل مع الطوارئ مبنية على أفضل الممارسات بإنشاء وتابعة بكل جهات الوزارة تشمل (أفراد- تجهيزات- معدات) للمتابعة الدائمة ولضمان الاستعداد في جميع الأوقات للتعامل مع الأزمات.