"بن سلمان" للإعلاميين: "قطر أصغر من أن تشغل جزءًا من وقتي وتفكيري" -فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع عدد من الإعلاميين، اليوم الاثنين، أكد أنه شخصيًا لا يعتبر أن الخلاف مع الدوحة شأن كبير، وأكد أنه لا يطلع على هذا الملف بشكل دوري، وقلل من شأن الخلاف مع النظام القطري.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الاثنين، أن بن سلمان أكد للإعلاميين أنه لا يأخذ في الأمر القطري قرارات لأنه يعتبره أصغر كثيرًا من أن يشغل جزءاً من وقته أو تفكيره، مشيرًا إلى أن قطر ما هي إلا خزينة ومنصة لجماعة.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة العربية السعودية لم تستغل حتى الآن سوى 5% من ثرواتها.