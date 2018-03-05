أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

"بن سلمان" للإعلاميين: "قطر أصغر من أن تشغل جزءًا من وقتي وتفكيري" -فيديو

11:27 م الإثنين 05 مارس 2018
"بن سلمان" للإعلاميين: "قطر أصغر من أن تشغل جزءًا من وقتي وتفكيري" -فيديو

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع عدد من الإعلاميين، اليوم الاثنين، أكد أنه شخصيًا لا يعتبر أن الخلاف مع الدوحة شأن كبير، وأكد أنه لا يطلع على هذا الملف بشكل دوري، وقلل من شأن الخلاف مع النظام القطري.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الاثنين، أن بن سلمان أكد للإعلاميين أنه لا يأخذ في الأمر القطري قرارات لأنه يعتبره أصغر كثيرًا من أن يشغل جزءاً من وقته أو تفكيره، مشيرًا إلى أن قطر ما هي إلا خزينة ومنصة لجماعة.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة العربية السعودية لم تستغل حتى الآن سوى 5% من ثرواتها.

عمرو أديب محمد بن سلمان الرئيس السيسي قطر أمير قطر

الخبر التالى:

تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الثقافة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان