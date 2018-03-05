السويدي في مؤتمر "الغرف التجارية": الشعب بدأ يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية

كتبت- مروة شوقي:

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مصر تتغير للأفضل، لافتاً إلى أن الشعب المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تهدف إلى ضمان مستقبل أفضل للبلاد من خلال التنمية الشاملة في كل المجالات.

ولفت السويدي، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد الغرف التجارية بمقر الاتحاد بمنطقة باب اللوق، إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجالات التجارة والصناعة والنقل واللوجستيات والسياحة والاستثمار العقارى والطاقة والمياه.

وطالب رئيس الائتلاف، بضرورة الالتفاف والتكاتف حول الرئيس السيسي، ودعمه وتوحيد الصف من اجل استكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات والنهوض بالصناعة والتجارة وزيادة فرص الاستثمار.

حضر المؤتمر، المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، ومجموعة من اعضاء النواب، ورؤساء شركات السياحة في مصر لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما بدأه من انجازات خلال الاربع سنوات الماضية.

واستعرض المؤتمر، أبرز المشروعات الصناعية والتجارية في التي شهدتها البلاد فى الآونة الاخيرة، وتأثير تلك المشروعات على القطاع الاقتصادي والاستثمار في مصر، فضلا عن الإشارة إلى المشروعات القومية الكبرى بمصر، وكذا المدن الصناعية والسياحية الجديدة.