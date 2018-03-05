بالفيديو.. وصول ولي العهد السعودي إلى الكاتدرائية للقاء البابا تواضروس

كتب- محمد جمعة:

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المرقسة بالعباسية، في أول زيارة لمسئول سعودي لمبنى كنسي، وكان في استقباله، البابا تواضروس الثاني.

كما التقى بن سلمان، منذ قليل، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مقر مشيخة الأزهر الشريف.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

وبث التليفزيون مراسم وصول بن سلمان إلى مطار القاهرة على رأس وفد كبير، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان صادر من الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إن الزيارة تأتي بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات متلفزة مساء اليوم، إن زيارة ولي العهد "هامة جدًا في المرحلة الحالية.

يذكر أن ولي العهد السعودي بدأ زيارة لمصر أمس، تستغرق 3 أيام، وشهد والرئيس السيسي أمس توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك.