ولي العهد السعودي يغادر مشيخة الأزهر بعد لقائه الإمام الأكبر

كتب – محمود مصطفى:

غادر ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، بعد لقائه الدكتور أحمد الطيب.

وشارك في اللقاء الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، عقد، قبل قليل، جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.