شيخ الأزهر يبحث مع ولي العهد السعودي نشر الوسطية ومكافحة الإرهاب

كتب- محمود مصطفى:

تناولت المباحثات التي عُقدت اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر الشريف بين الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مكافحة الإرهاب وسبل نشر الوسطية.

شارك في اللقاء الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر.