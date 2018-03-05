"يلا سيسي" تعقد مؤتمرًا حاشدًا لدعم السيسي في روما

كتبت-مروة شوقي:

نظمت المنظمة الدولية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج، برئاسة المهندس جورج عياد، المنسق العام لحملة "يلا سيسي"، مؤتمرًا حاشدًا، أمس الأحد، في العاصمة الإيطالية روما، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وحضر المؤتمر عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال المقيمين بالخارج، بالتزامن مع انضمام حملة "يلا سيسي" للحملة الرسمية للرئيس السيسي.

وحسب بيان للحملة، اليوم الاثنين، استعرض عياد، خلال المؤتمر إنجازات السيسي، وما نفذه خلال فترة رئاسته الأولى، من الإصلاحات الاقتصادية التي دفعت عجلة الانتاج، والمشروعات الضخمة والملف الأمني، وعودة الاستقرار والأمان لمصر مرة أخرى والحرب على الإرهاب.

وأثنى عياد، على دور الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب، وما تبذله القوات المسلحة والشرطة في عملية تطهير شاملة لسيناء، بالإضافة إلى جهود التنمية والتحديات الأخرى التي تتم بالتوازي.

وتستهدف حملة "يلا سيسي" العديد من الفعاليات التي دشنها شباب الحملة خلال الفترة الماضية، في 14 محافظة حتى الآن، من خلال عدد من البانرات والبوسترات الخاصة بالحملة، والتي تجيب عن التساؤلات المختلفة، والتعريف بإنجازات الرئيس خلال الأربع سنوات الماضية والتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.