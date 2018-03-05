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الكنيسة تُشكل وفد بابوي لاستقبال ولي العهد السعودي

05:26 م الإثنين 05 مارس 2018
الكنيسة تُشكل وفد بابوي لاستقبال ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان

كتب- إسلام ضيف:

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح لمصراوي، إنه شكلت وفدًا باباويًا، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى.

ويضم الوفد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يوليوس الأسقف العام، والقس سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، وسكرتيري البابا تواضروس الثاني، القمص مكارى حبيب، سكرتير البابا تواضروس الثاني، وأمونيوس عادل، والقس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، وبرباره سليمان.​

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل قبل قليل، إلى مشيخة الأزهر، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

بولس حليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محمد بن سلمان

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