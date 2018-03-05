غرفة السياحة: خسائر فادحة تنتظر الشركات بسبب البصمة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه إيماءً إلى الأزمة الراهنة بخصوص قياس البصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء رحلات العمرة هذا العام من خلال شركة تسهيل، ونظرا لبدء تنفيذ رحلات العمرة لهذا العام بداية من مارس الجاري، وهو ما أدى إلى لتعامل الشركات السياحية مع شركة تسهيل لحجز مواعيد لعملائها لأخذ البصمة حتى تتمكن من استخراج التأشيرات لهم، ونجم عن هذه التعاملات خلال الفترة القليلة الماضية ظهور العديد من المشاكل والسلبيات التي تتلخص في الآتي:ـ

أولا: عدم توافر الطاقة الاستيعابية لدى شركة تسهيل لأخذ البصمة من المواطنين.

ثانياً: لم يعد لدى شركة تسهيل مواعيد قريبة يمكن الحجز فيها علي موقع الشركة، لقلة عدد فروع شركة تسهيل المتاحة في الوقت الراهن لأخذ البصمة على مستوى انحاء الجمهورية.

ثالثاً: عدم توفير شركة تسهيل ساحات انتظار للمواطنين الذين تم الحجز لهم وخاصة كبار السن على الرغم من تحملهم مشقة السفر والانتقال عبر المحافظات لمئات الكيلو مترات للتوجه إلي فروع شركة تسهيل لإنهاء إجراءات البصمة.

وتابعت الغرفة: "الأمر ينبئ بحدوث أزمة حقيقة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ رحلات العمرة في المواعيد المتعاقد عليها بين الشركات السياحية وعملائها ما سيؤدي إلى إهدار أموال المعتمرين وتكبيد الشركات السياحية خسائر مالية فادحه نتيجة ضياع حجوزات الطيران والسكن بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة الى حدوث ازدحام وتكدس وافتراش المواطنين بالطرق أمام مقرات فروع الشركة لأخذ البصمة وهو ما يؤدى الى انتهاك أدمية المواطن المصري، ويترتب عليه اثارة الرأي العام".

وأوضحت الغرفة، أنها على تواصل دائم مع شركة تسهيل لإيجاد حلول لهذه المشاكل وطلبت من شركة تسهيل الآتي:

ـ استمرار العمل بأيام العطلات "الجمعة والسبت"

ـ مد فترة العمل حتى الساعة 9 مساءً بدلا من 5 مساءً في الفروع القديمة والجديدة.

ـ موافاة الغرفة بعدد الكاونترات في كل فرع والطاقة الاستيعابية لكل فرع وعدد الأفراد الذين يمكن إنجازهم علي مدار اليوم الواحد.

ـ تحديد شخص مسئول من قبل شركة تسهيل للتنسيق والتواصل الدائم وعلي مدار الساعة مع الغرفة لحل مشاكل الشركات بشأن حجز مواعيد لعملائهم.

ـ التأكيد علي تشغيل الفروع الجديدة في أسرع وقت ممكن طبقا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها.

ـ توفير ساحات انتظار آدمية ومظلات خارج الفروع للمواطنين الذين يصلون في أوقات مبكرة نظراً لأنهم يسافرون عبر محافظات بعيده ولا يمكنهم الوصول علي مواعيد الحجز مباشرةً.

وأوضحت غرفة شركات السياحة بناء على ما لمسته من وجود أزمة حقيقة، أنها ثابتة على مطلبها الأساسي بإلغاء تطبيق قياس البصمة هذا الموسم، أو إرجائها لحين إنهاء شركة تسهيل كافة تجهيزات فروع الشركة بجميع المحافظات بما يمكنها من الاستجابة لطلبات الشركات السياحية واستيعاب جميع المواعيد المطلوبة لأخذ البصمة من المواطنين دون أية مشاكل؛ حفاظا على عدم إهدار أموال المواطنين وحفاظا على سمعة الشركات السياحية أمام عملائها. ​