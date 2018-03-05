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ولي العهد السعودي يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

05:15 م الإثنين 05 مارس 2018
ولي العهد السعودي يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

الأمير محمد بن سلمان

كتب – محمود مصطفى:

وصل ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، قبل قليل، إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، كما يناقش الطرفان عددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن ولي العهد السعودي تفقد اليوم والرئيس السيسي، عددًا من المشروعات التنموية في محور قناة السويس، ومن المقرر أن يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم.

الأزهر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أحمد الطيب

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