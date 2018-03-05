وزير التعليم يبدد مخاوف أولياء الأمور: "نعمل على خطة متكاملة"

كتبت-ياسمين محمد:

تفاعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع نقاشات عدد من أولياء الأمور، عبر مجموعة " محبي الدكتور طارق شوقي" على تطبيق "واتس أب"، إذ أبدوا اعتراضهم على النظام الجديد للثانوية العامة المقرر تطبيقه في سبتمبر 2018، كما تساءلوا عن دور المعلم في ظل النظام الجديد الذي سيعتمد على التكنولوجيا.

وقال الوزير موجها حديثه لعلياء الجميلي إحدى أولياء الأمور ومؤسس "حملة مطالب مشروعة": "يا أستاذة علياء صبرا جميلا، نحن نعمل ليل نهار ونسابق الزمن، وما سيطرح أكبر بكثير من موضوع المرحلة الثانوية، بل نعمل على رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري تتكاتف فيها جهود كل أجهزة الدولة ولذلك الترتيبات كثيرة، وسوف نطرح كل هذا بالتعاون مع الوزارات الآخري قريبا".

وأضاف شوقي: "شكرا لتفهمكم ولن ينجح أي مشروع إلا إذا اجتمعت إرادتنا من حوله، وسيظل المعلم المصري هو العنصر الأهم في إنجاح الحلم المصري بتعلم حقيقي يفيد أولادنا ليعيشوا مستقبلا ناجحا يرفع من شأنهم وشان الأمة كلها".

وحينما رد أولياء الأمور بأنهم بحاولون نقل قلق شريحة كبيرة منهم من النظام المقترح رغم رغبتهم الحقيقية في التغيير، رد الوزير قائلا: "الحقيقة إحنا عندنا قلق شديد من النظام الحالي!! وكل ما نعمل عليه هدفه لإثراء العملية التعليمية وإزاحة القلق والضغط عن الطلاب وأولياء الأمور. خالص تحياتي واحترامي".