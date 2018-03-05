​موسى مصطفى: ترشحي للرئاسة جاء لإفشال المؤامرة التي يقودها الإخوان

القاهرة- أ ش أ:

قال المرشح للانتخابات الرئاسية المهندس موسى مصطفى موسى، إنه أعد برنامجه الانتخابي خلال 18 شهرا وتم مناقشته مع حزب الغد.

ونفى موسى- في لقاء خاص مع فضائية (إكسترا نيوز) اليوم الأحد- أن يكون ترشحه جاء من أجل "تجميل المشهد في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا إلى أنه اتخاذ قرار الترشح بعد انسحاب الفريق أحمد شفيق.

وأشار إلى أن الحزب كان لديه دراسات منذ فترة طويلة، فضلا عن إعداده لبرنامج انتخابي، يقدم شيئا للشعب المصري، مضيفا أنه طلب من بعض الأحزاب الدفع بمرشحين في انتخابات الرئاسة خلال المرحلة السابقة، ولكنهم رفضوا، وأيدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد موسى على أن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء من أجل إفشال المؤامرة التي تحاك ضد مصر في الخارج والتي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، ومن أجل الفوز أيضا.

وأعرب عن أمله في أن يتم دعمه من قبل الشباب والمرأة، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن جزءا كبيرا للشباب والمرأة، مضيفا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيقوم بالمحافظة على الإنجازات والمشاريع التي تمت وسيضيف إليها، بحيث يكون هناك إنجازات سريعة في وقت قصير.

وأعرب المرشح الرئاسي، عن أمله في أن يطبق برنامجه الانتخابي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، مبديا استعداده في حال عدم الفوز بالتعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تفعيل هذا البرنامج.

وحول شعار حملته الانتخابية (هنكمل هنطور مصر أحلى)، أوضح موسى، أنه يشير إلى استكمال المشروعات والإنجازات المتواجدة وتطوير ما يحتاج لذلك.

وقال إن الرأسمالية الوطنية هي أساس برنامجه الانتخابي، والذي يكمن في امتلاك الدولة للأصول والأراضي والأسهم للشعب، لافتا إلى أن الرأس مالية الوطنية ستكون في كافة المجالات (التعليم والصناعة وغيرها).