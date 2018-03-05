​رفع الاستعداد بمطار القاهرة للكشف عن ركاب 3 دول موبوءة بالكوليرا

القاهرة- أ ش أ:

اتخذ الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إجراءات احترازية ورفع درجة الاستعدادات الطبية، حيال الركاب القادمين من دول (ملاوي وموزمبيق وناميبيا) بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من انتشار مرض الكوليرا بين مواطني هذه الدول.

وأكدت مصادر بالحجر الصحي، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الركاب القادمين من الدول التي ذكرتها تحذيرات منظمة الصحة العالمية، عبر مناظرة الركاب لإجراء الكشف الطبي عليهم، تحت توجيهات الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم تسجيل بيانات الركاب عبر كارت خاص يتم إرساله إلى مديريات الصحة بالمحافظات المتوجه إليها هؤلاء الركاب، لمتابعتهم خلال فترة حضانة المرض للتأكد من عدم إصابتهم وسلامتهم.