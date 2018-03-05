أخفاها داخل "صديري".. ضبط راكب حاول تهريب 40 هاتفا محمولا

القاهرة- أ ش أ:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب 40 هاتفا محمولا ماركة "أيفون" داخل "صديري" يرتديه راكب لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من السعودية.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط السعودية القادمة من الرياض اشتبه في احد الركاب وبفحص جواز سفره تبين قدومه من دبي ترانزيت السعودية، وتم تفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش أمتعته ، و بتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي 40 تليفونا محمولا ماركة ايفون داخل صديري يرتديه الراكب تحت ملابسه.

وأمر مدير الجمرك بتحرير محضر للراكب رقم 7 لعام 2018 بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبداللطيف، مدير الأدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب وحجز المضبوطات.